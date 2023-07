Chut ! Une pomme – Cie La Clinquaille Espace Tonkin Villeurbanne, 17 mai 2024, Villeurbanne.

Chut ! Une pomme – Cie La Clinquaille Vendredi 17 mai 2024, 18h30 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Un peintre, entre Chaplin et Mr Hulot, se démène dans l’univers surréaliste de sa maison et des objets qui la composent. Il tisse d’huluberluesques conversations avec son poste de radio, ce vieux camarade rythmant son quotidien. Mais un petit grain de sable va s’immiscer dans sa fantasque mécanique quotidienne. Une toute petite pomme va l’entraîner dans une folle course poursuite depuis son salon jusque dans les immenses tableaux qui ornent ses murs. Et là, dans ces toiles suspendues, la gravité tout à coup disparaît et tout devient possible… Une pièce jouissive pour petits et grands curieux dans un univers surréaliste à la Magritte pour cette compagnie passée maître dans le détournement d’objets et d’images.

Laurent Bastide : interprétation — Christophe Roche : idée originale, mise en scène, scénographie, musique Plasticien Yannick Bailly — création lumière : Ludovic Charrasse — mécanismes et accessoires : Guillaume Lorchat — marionnettes et accessoires : Judith Dubois — construction : Daniel Ibanez

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T18:30:00+02:00 – 2024-05-17T19:20:00+02:00

2024-05-17T18:30:00+02:00 – 2024-05-17T19:20:00+02:00

jeune public enfants

Laurent Vella