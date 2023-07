Robinson Khoury Quintet Espace Tonkin Villeurbanne, 4 mai 2024, Villeurbanne.

Robinson Khoury Quintet Samedi 4 mai 2024, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Jeune tromboniste inventif et fougueux, Robinson Koury est doté d’une technique instrumentale superlative et d’une signature sonore envoûtante, grasse et moelleuse, chaudement cuivrée. Il apporte un lyrisme XXL à toutes les mélodies dont il s’empare. Avec son nouvel album Broken Lines, il affirme le leadership d’un quintet d’amis, complices interactifs autour d’une musique à facettes expressives, contrastées où changements de rythme et variations d’intensité sont à l’honneur. Un nouvel entrant sur la scène Jazz, par la grande porte (Coup de coeur de l’Académie Charles Cros, nominé aux victoires de la musique jazz catégorie Révélations).

Robinson Khoury trombone — Pierre Tereygeol guitare, voix — Mark Priore piano — Étienne Renard contrebasse — Elie Martin-Charrière batterie

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T20:00:00+02:00 – 2024-05-04T21:30:00+02:00

2024-05-04T20:00:00+02:00 – 2024-05-04T21:30:00+02:00

tonkin villeurbanne

Barronet