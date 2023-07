Abraham Reunion feat Arnaud Dolmen Espace Tonkin Villeurbanne, 11 avril 2024, Villeurbanne.

Abraham Reunion feat Arnaud Dolmen Jeudi 11 avril 2024, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Pas de sacrifice, seulement du plaisir et de la complicité dans la fratrie Abraham. L’aîné Zacharie, Cynthia la cadette et la benjamine Clélya, partagent une vision commune de la musique un appel à la persévérance, à l’optimisme et à l’ouverture. Ils nous offrent un univers foisonnant au carrefour des cultures caribéennes, jazz et classiques, porté par des harmonies aux accents impressionnistes. Chez les Abraham, la danse créole flirte avec la chanson et la mazurka rencontre les congas. Les compositions éloquentes ou feutrées, nous plongent dans une traversée de leur univers et de leurs tempêtes intérieures, toujours guidés par une énergie solaire.

Arnaud Dolmen (victoires du jazz 2022) les rejoint à la batterie pour encore plus de chaleur dans cette soirée résolument caribéenne.

Cynthia Abraham voix — Clélya Abraham piano — Zacharie Abraham contrebasse — Arnaud Dolmen batterie

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:30:00+02:00

