Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Baptiste. Malgré les petits tracas de la vie dans ses deux maisons, tout baigne. Tant qu’il peut jouer avec Bubulle son hamster, tout baigne! Et puis, une nuit, tout bascule. Il surprend son père en train de tuer Bubulle. A partir de là, c’est toute la vie du petit garçon qui est bouleversée. Parce que son père va inventer un jeu, celui de retrouver Bubulle dans le jardin. « Il s’est enfui par la fenêtre », c’est ça qu’il a dit papa. Et Baptiste sait que ce n’est pas vrai.

Antonio Carmona, artiste associé à la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne, auteur prolifique de théâtre pour Jeune Public, signe un texte bouleversant sur le mensonge et sur les secrets de famille. Et qui mieux que lui pour le mettre en scène. Il nous fera naviguer dans les montagnes russes émotionnelles qui invitent les spectateurs à marcher sur un fil entre le rire et les larmes, à glisser du cartoon à la comédie burlesque…

Valentine Basse, Nathan Roumenov : comédien(ne)s — Antonio Carmona : Texte, mise en scène Assistante à la mise en scène Lucile Tèche — Scénographie, costumes Augustin Rolland — Création sonore Margaux Robin

2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:00:00+02:00

