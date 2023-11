Le Grand Méchant Renard Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Le Grand Méchant Renard
Samedi 20 avril 2024, 15h00
Espace Scénique de Montission
Saint-Jean-le-Blanc

Jauge réduite à 100 personnes – 5€
Adapté de la BD de Benjamin Renner.
Par la Compagnie Jeux de Vilains avec Cécile Hurbault

Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand, ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être.

Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard va dévelop-per, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les eff rayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque… C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman…

