REDOUANNE HARJANE ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers Catégorie d’Évènement: Poitiers REDOUANNE HARJANE ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, 3 avril 2024, Poitiers. Redouanne Harjane revient sur scène… à moins que ce ne soit la scène qui vienne à lui. Jamais rassasié des manies des gens, des contradictions d’un monde toujours plus fou, il livre un nouveau spectacle avec ce flow unique, qui ne ressemble à aucun autre.Radical, ironique, et musical, Redouanne Harjane vous attend dans Phoénix , un spectacle aux braises toujours ardentes.

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00 Réservez votre billet ici ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86 Détails Catégorie d’Évènement: Poitiers Autres Code postal 86000 Lieu ESPACE REPUBLIC CORNER Adresse 6, RUE DES BONNETIERS Ville Poitiers Departement 86 Lieu Ville ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers latitude longitude ;

ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers 86 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/