CARMEN Espace Prevert Savigny Le Temple, 1 mai 2024, Savigny Le Temple.

Le Royal Opera Bizet CARMEN[Nouvelle production]Casting: Aigul Akhmetshina, Piotr Beczala, Kostas Smoriginas, Blaise Malaba, Sarah Dufresne, Olga Kulchynska, Gabriele Kupšyte, Pierre Doyen, Vincent Ordonneau, Grisha MartirosyanChef d’orchestre: Antonello Manacorda Directeur musical: Damiano MichielettoEN DIRECT SUR ÉCRAN CINÉMA Durée: 225 minutes (TBC), Une entracteChanté en françaisLa nouvelle production pétillante de Damiano Michieletto évoque toute la passion et la chaleur de la composition de Bizet, qui met en vedette la sensuelle Habanera de Carmen et la chanson entraînante de Toreador. Antonello Manacorda et Emmanuel Villaume dirigent un casting international passionnant avec Aigul Akhmetshina dans le rôle principal.

Tarif : 14.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-01 à 19:45

Réservez votre billet ici

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77