Le malade imaginaire – Collectif citron
Espace Paul Guimard
Saint-Mars-la-Jaille

Saint-Mars-la-Jaille Le malade imaginaire – Collectif citron Espace Paul Guimard Saint-Mars-la-Jaille, 19 avril 2024, Saint-Mars-la-Jaille. Le malade imaginaire – Collectif citron Vendredi 19 avril 2024, 20h30 Espace Paul Guimard 5€ tarif réduit / 12€ tarif plein Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce qu’on peut tomber aisément dans les mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par les soi-disant savants, parce que le malade n’est pas toujours celui qu’on croit…

Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa fille à un médecin pour satisfaire ses intérêts personnels.

Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité paternelle égocentrique. Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE Saint-Mars-la-Jaille 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-malade-imaginaire22&multi=8775&margin=no_margin&color=E53170&parent=vallonsdelerdre&margin=no_margin&color=E53170 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

