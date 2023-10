art peut-il aider les parents dans l’éducation des enfants ? Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 23 avril 2024, Issy-les-Moulineaux.

Galerie des enfants au Centre Pompidou, visites ateliers et parcours sonores à la Philharmonie de Paris… Les musées et institutions culturelles n’ont eu de cesse, ces dernières années, de développer une offre spécifique en direction des enfants et des familles. Le succès de ces initiatives témoigne d’une réelle demande et amène à s’interroger sur les attentes des parents quant au rôle de l’art dans l’éducation de leurs enfants et sur les bénéfices que ces derniers retirent de ces temps qui leur sont dédiés. Derrière cet engouement, est-ce le caractère ludique et interactif des nouvelles modalités d’accès aux œuvres qui est recherché pour lui-même ? Ou le dialogue parent-enfant que ces parcours culturels favorisent ? Ou le

développement de l’imaginaire des plus jeunes qu’induit la proximité avec l’œuvre d’art ? Cette conférence, qui reviendra sur des expériences menées par des musées tant en France qu’à l’étranger, s’efforcera de répondre à ces questions. Sera également abordée la muséothérapie (notion popularisée par l’intervenante) dont les bienfaits, avérés pour des publics fragilisés, peuvent par extension témoigner du rôle et de l’utilité de l’art pour chacun d’entre nous.

Nathalie BONDIL est Directrice du Musée et des Exposition à l’Institut du monde arabe. Historienne de l’art et muséologue française et canadienne,

elle a été auparavant directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal de 2007 à 2020.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espaceparent »}] [{« link »: « http://www.issy.com/reservation-espaceparent »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:30:00+02:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant