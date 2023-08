Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Nous » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 12 avril 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Documentaire de Alice Diop.

La ligne de RER B traverse Paris et sa banlieue du nord au sud. Au cours de son voyage à travers la banlieue, la réalisatrice Alice Diop donne des visages à des lieux sans visage. Elle souhaite briser le récit national de la communauté française et le raconter à nouveau, en donnant un aperçu des formes et des réalités de vie les plus diverses.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Documentary by Alice Diop.

The RER B line crosses Paris and its suburbs from north to south. On her journey through the suburbs, director Alice Diop gives faces to faceless places. Her aim is to break the national narrative of the French community and tell it anew, giving a glimpse of the most diverse forms and realities of life.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

Documental de Alice Diop.

La línea B del RER atraviesa París y sus suburbios de norte a sur. En su viaje por los suburbios, la directora Alice Diop pone rostro a lugares sin rostro. Su objetivo es romper la narrativa nacional de la comunidad francesa y contarla de nuevo, dejando entrever las formas y realidades más diversas de la vida.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

Dokumentarfilm von Alice Diop.

Die RER-B-Linie durchquert Paris und seine Vororte von Norden nach Süden. Auf ihrer Reise durch die Vorstädte gibt die Filmemacherin Alice Diop gesichtslosen Orten Gesichter. Sie möchte das nationale Narrativ der französischen Gemeinschaft aufbrechen und neu erzählen, indem sie einen Einblick in die unterschiedlichsten Lebensformen und -realitäten gibt.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme