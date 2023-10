Les Marmottines Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Les Marmottines Espace Michel Serres Bassens, 15 mai 2024, Bassens. Les Marmottines Mercredi 15 mai 2024, 10h30 Espace Michel Serres Sur réservation La basse-cour se raconte ! Qui sont les animaux de la ferme ?

Le Rock’ n roll des gallinacés, cochons, poules, moutons et compagnie feront swinguer les petits en histoires, en comptines et en musique ! Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T10:30:00+02:00 – 2024-05-15T11:30:00+02:00

2024-05-15T10:30:00+02:00 – 2024-05-15T11:30:00+02:00 lectures musicales bassens © Mairie de Bassens Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse 1 rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Age max 3 Lieu Ville Espace Michel Serres Bassens latitude longitude 44.910231;-0.516577

Espace Michel Serres Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/