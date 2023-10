Tribute to… Jazz club de l’EIJ Espace Marc-Sangnier Mont-Saint-Aignan, 9 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Concert dans le cadre des Jazz club proposés par l’École d’Improvisation Jazz.

De nombreux jazzmen ont composé des morceaux en hommage à d’autres musiciens illustres.

De Louis Armstrong à Jean-Sébastien Bach, d’Oscar Peterson à Charlie Parker, d’Horace Silver à Bill Evans ou encore Miles Davis, tous ont été consacrés par des morceaux devenus célèbres.

Les musiciens professeurs de l’EIJ joueront certaines de ces compositions sous diverses formations, du duo au Big Band.

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82..

2024-04-09 20:30:00 fin : 2024-04-09 . .

Espace Marc-Sangnier Rue Nicolas Poussin

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Concert as part of the Jazz Club organized by the École d’Improvisation Jazz.

Many jazzmen have composed pieces in tribute to other illustrious musicians.

From Louis Armstrong to Johann Sebastian Bach, from Oscar Peterson to Charlie Parker, from Horace Silver to Bill Evans and Miles Davis, they’ve all been enshrined in famous pieces.

EIJ teaching musicians will play some of these compositions in various formations, from duo to Big Band.

Bookings: CDN de Normandie-Rouen box office, by telephone on 02 35 70 22 82.

Concierto en el marco del Club de Jazz organizado por la École d’Improvisation Jazz.

Muchos jazzistas han compuesto piezas en homenaje a otros músicos ilustres.

De Louis Armstrong a Johann Sebastian Bach, de Oscar Peterson a Charlie Parker, de Horace Silver a Bill Evans y Miles Davis, todos han alcanzado la fama.

Los músicos que imparten clases en la EIJ interpretarán algunas de estas composiciones en diversas formaciones, desde dúos hasta grandes bandas.

Reservas: taquilla del CDN Normandie-Rouen, teléfono 02 35 70 22 82.

Konzert im Rahmen der von der École d’Improvisation Jazz angebotenen Jazzclubs.

Viele Jazzmusiker haben Stücke als Hommage an andere berühmte Musiker komponiert.

Von Louis Armstrong bis Johann Sebastian Bach, von Oscar Peterson bis Charlie Parker, von Horace Silver bis Bill Evans oder Miles Davis – sie alle wurden durch berühmte Stücke geehrt.

Die Musiklehrer des EIJ spielen einige dieser Kompositionen in verschiedenen Besetzungen, vom Duo bis zur Big Band.

Reservierung: Kartenverkauf des CDN de Normandie-Rouen, telefonisch unter 02 35 70 22 82.

Mise à jour le 2023-08-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche