Fête foraine de clôture Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 juin 2024, Mont-Saint-Aignan.

Fête foraine de clôture Samedi 8 juin 2024, 15h00 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

Rejoignez la fête foraine pour la fin de la saison culturelle de l’Espace Marc-Sangnier. Roulottes et manèges s’installeront sur l’Esplanade Andrée-Chedid pour une journée de liesse où bateleurs, musiciens et bonimenteurs rivaliseront. Sont déjà attendus : les dresseurs de puces de la Cie Alambic ; les sauveteurs de canards en plastique de la Cie Mic-Mac ; le troubadour des rues, Lulu le Berlue ; Rédèr Nouhaj et ses arts de la route. Tous enchanteront votre après-midi tandis que le grand bal à Pallas du Collectif Banoun illuminera la nuit…

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/festival-les-gouts-et-les-couleurs-2/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T15:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:00:00+02:00

