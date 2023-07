Faraëkoto Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 26 mai 2024, Mont-Saint-Aignan.

Faraëkoto Dimanche 26 mai 2024, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Fara a les jambes toutes molles tandis que son frère koto ne parle pas. Abandonnés en forêt par leurs parents qui les jugent inutiles aux travaux des champs, les deux enfants vont découvrir peu à peu qu’ils peuvent, malgré leur handicap, devenir des corps libres capables d’explorer de nouvelles possibilités. Inspiré d’une histoire malgache et du Hansel et Gretel de Grimm, ce conte chorégraphique mêle avec bonheur danse hip-hop et vidéo et interroge finement les enfants sur la différence.

Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

