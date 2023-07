Petit-Bleu et Petit-Jaune Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 24 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Petit-Bleu et Petit-Jaune Mercredi 24 avril 2024, 15h30 Espace Marc Sangnier Entre gratuite sur réservation

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Son meilleur ami c’est Petit-Jaune qui habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Les deux sont tellement contents de se revoir aujourd’hui qu’ils s’embrassent et deviennent… tout verts !

Restituant avec tendresse la fraîcheur l’album jeunesse de Léo Lionni, ce spectacle mêle musique et vidéo telles deux couleurs complémentaires et délivre un message intemporel de tolérance et de partage. Simple comme un jeu, évident comme une image.

Réservation : par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/petit-bleu-et-petit-jaune/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T15:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

