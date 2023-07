Une soirée chez les Schumann Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 19 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Vendredi 19 avril 2024, 20h00
15€ / 10€ /5€

L’amitié profonde ayant uni le couple Schumann (Robert et Clara) et Johannes Brahms sera à l’honneur dans ce concert exclusivement consacré à des Lieder.

Forme musicale courte illustrant le plus souvent un poème, le lied a su créer une alchimie secrète entre les mots et les sons qu’illustreront Emily Forsyth et Christian Lorandin.

Les deux artistes ont en effet choisi les plus belles pages des trois compositeurs allemands pour une soirée romantique où les mots de l’amour, de la solitude et du voyage s’uniront aux mélodies les plus expressives.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier
Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan
Mont-Saint-Aignan 76130
Seine-Maritime Normandie
https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=188&kld=2324
billetterie@montsaintaignan.fr
02 79 18 99 00
https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/une-soiree-chez-les-schumann/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:00:00+02:00

