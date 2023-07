Tribute to… Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Tribute to… Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 9 avril 2024, Mont-Saint-Aignan. Tribute to… Mardi 9 avril 2024, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€ De nombreux jazzmen ont composé des morceaux en hommage à d’autres musiciens illustres.

De Louis Armstrong à Jean-Sébastien Bach, d’Oscar Peterson à Charlie Parker, d’Horace Silver à Bill Evans ou encore Miles Davis, tous ont été consacrés par des morceaux devenus célèbres.

Les musiciens professeurs de l’EIJ joueront certaines de ces compositions sous diverses formations, du duo au Big Band. Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82 Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 70 22 82 »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/tribute-to/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

