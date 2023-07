Au cœur de l’Olympisme Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 2 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Au cœur de l’Olympisme 2 – 20 avril 2024 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble !

À quatre mois des tant attendus Jeux Olympiques de Paris, la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier fera sienne la devise olympique et proposera une passionnante rétrospective sur l’esprit de l’olympisme de l’antiquité à nos jours. Records, partage et fraternité, bienfaits du sport seront quelques-uns des nombreux thèmes abordés grâce à plus de 50 kakémonos et des tablettes tactiles.

Parcours ludique et pédagogique, cette exposition permettra aux élèves des écoles de découvrir les belles valeurs de l’olympisme.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie 02 79 18 99 00 https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/exposition-aucoeurdelolympisme/

2024-04-02T13:30:00+02:00 – 2024-04-02T17:30:00+02:00

2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00