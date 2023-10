LE COMPLEXE DU PINGOUIN Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, 17 avril 2024, Sablé-sur-Sarthe.

LE COMPLEXE DU PINGOUIN 17 – 19 avril 2024 Espace Madeleine Marie Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif enfant : 5 €

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux. L’envie le saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ? Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs… Mêlant marionnette, chant et vidéo, Le Complexe du pingouin nous invite à suivre les aventures émouvantes et étonnantes de ce petit personnage, pas tout à fait comme les autres. La compagnie Le Mouton Carré dévoile une proposition poétique et visuelle, portée par un univers sonore sensible. D’une incroyable inventivité, cette création sans parole laisse une large part à l’imagination du spectateur pour évoquer le défi de grandir. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

Distribution

Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes Bénédicte Gougeon | Création Musicale & Univers sonore David Charrier | Illustrations & Univers visuel Csil | Création Lumière & Création Vidéo Emmanuel Larue | Jeu & Manipulation Bérénice Guénée | Jeu & Voix live Clara Bodet

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-17T15:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:08:00+02:00

2024-04-19T14:30:00+02:00 – 2024-04-19T15:08:00+02:00

© Ernest S Mandap