JULIEN SANTINI ESPACE JULIEN Marseille, samedi 11 janvier 2025.

« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2025-01-11 à 20:30

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13