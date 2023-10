KALASH CRIMINEL Espace Julien Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille KALASH CRIMINEL Espace Julien Marseille, 20 avril 2024, Marseille. KALASH CRIMINEL Samedi 20 avril 2024, 19h30 Espace Julien 23,30 / 25,30€ Né à Kinshasa en 1995, c’est à Sevran, bien des années plus tard, que le rappeur Kalash Criminel démarre son parcours musical, au sein alors du groupe Hall 14.

En 2015, il prend son envol solo avec le titre 10 12 14 Bureau, morceau particulièrement hardcore qui lui permet d’imposer son style.

Grâce à la série de freestyles Sauvagerie, Kalash Criminel se fait ensuite connaître du grand public. Inspiré par les grands noms du rap français, il commence à entrevoir la cour des grands en collaborant avec des artistes tels Sofiane, Jul ou encore Kaaris (cf le titre Arrêt du Cœur).

A son actif, des sorties remarquables : une mixtape, la première, R.A.S (en 2016), suivie de près par Oyoki (2017), deux réussites récompensées chacune par un disque d’or. Fin 2018, il livre un premier album studio La fosse aux lions (sur son propre label, Sale Sonorité Records), auquel succède, en 2020, l’opus Sélection Naturelle (incluant notamment des feats de JUL, Damso, Nekfeu, Bigflo & Oli ou Niska).

Qui dit tournée, dit forcément nouvel album.

Voici Kalash Criminel de retour, sur les routes & sur disque !

