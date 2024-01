CATCH-IMPRO AMATEUR ESPACE JACQUES VILLERET Tours, jeudi 18 avril 2024.

Une soirée clandestine haute en couleurs !Un décorum de rendez-vous mafieux des années 1920. Un Parrain ou une Marraine qui en impose. Un arbitre corrompu. Des catcheurs déterminés à se lancer dans l’arène à leurs risques et périls…Quatre duos de comédiens s’affrontent sur le ring pour votre plus grand plaisir…Entre histoires incroyables et défis insensés, préparez vous à une soirée de rires et de rebondissements !Un spectacle où VOUS prenez le pouvoir : proposez vos thèmes, votez, AMATEUR et faites gagner votre duo préféré !

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:30

ESPACE JACQUES VILLERET 11, rue de Saussure 37200 Tours 37