Spectacle pluridisciplinaire créé dans le cadre dateliers au sein de l’Association pour l’accompagnement des personnes en situation de Handicap dans le Loiret (APHL).

Pas besoin de bottes pour la pluie, de chapeau pour se protéger de l’ardeur des rayons du soleil, de pull s’il fait froid, de maillot de bain pour se baigner dans la fraîche cascade, de chaussures de marche pour franchir les montagnes.

Non. Rien de tout cela n’est nécessaire pour vous laisser embarquer dans cette aventure hors du commun.

Mais alors qu’est-ce que ce voyage où l’on a besoin de rien, sauf des oreilles aux abois, des yeux grands ouverts, une disponibilité infinie et une envie d’aller vers les autres ?

Un spectacle à travers les mots, le corps et la voix réunissant soixante-dix artistes amateurs et professionnels réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture, d’illustration, de chant et de danse au sein de l’Association pour l’accompagnement des Personnes en situation de Handicap dans le Loiret (APHL).

Artistes : les personnes accueillies et professionnels de l’APHL, Alienor Delpy (danseuse et chorégraphe), Geoffroy Heurard et Elise Chauvin (chanteurs), Julien Joubert (composition musicale), Elsa Foucher (coécriture) et Mathilde Bernadac (graphiste-illustratrice).

Avec le soutien de la DRAC, de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, du conseil régional Centre-Val de Loire et de la ville de Chécy

