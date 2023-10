Opus 45 fête ses 30 ans ESPACE GEORGE SAND Chécy, 1 juin 2024, Chécy.

Opus 45 fête ses 30 ans Samedi 1 juin 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 15 € / 10 € / 7,5 € / gratuit

Opus 45 sous la direction de Philippe Gabez fête ses 30 ans avec la participation d’anciens musiciens et des choristes ayant déjà participé à nos évènements musicaux encadrés par Yves Chardon.

Un deuxième concert aura lieu le lendemain, dimanche 2 juin à 17 h dans l’église de Chécy mêlant œuvres orchestrales de Beethoven et des œuvres avec Chœur de Brahms et Schubert, Hallelujah de Léonard Cohen, Conquest of Paradise et Adiémus.

Organisé par Opus 45

Tarifs

Tarifs : 1 concert : 10 €

2 concerts : 15 €

12 à 16 ans : demi-tarif

moins de 12 ans : gratuit

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Ou acheter son billet ?

Réservation possible auprès des musiciens et des choristes ;

Informations : opus45orchestresymphonique.fr

Contact : opus45orc@gmail.com

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

saison culturelle musiques du monde

© Opus45