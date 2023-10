Toc-Cata ESPACE GEORGE SAND Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Toc-Cata ESPACE GEORGE SAND Chécy, 24 avril 2024, Chécy. Toc-Cata 24 et 25 avril 2024 ESPACE GEORGE SAND 5 € par la Compagnie Ô Il y a des jours comme ça, des jours de : « Cata ».

Un évier bouché, une plomberie à bout de souffle… et des âmes, usées, prêtes à s’amuser, à détourner les objets comme on détournerait un avion, transformer la fuite en fugue, la cuisine en « bull’anderie »…

De bacs à Bach, plongez dans un monde fantastique… en « poésique ». Mise en scène : Daniel Pinault

Jeu et manipulation : Nathalie Chartier et Philippe Gauliard

2024-04-24T15:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:20:00+02:00

