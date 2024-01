TOC-TACA ESPACE GEORGE SAND Checy Catégorie d’Évènement: Chécy TOC-TACA ESPACE GEORGE SAND Checy, 24 avril 2024, Checy. Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné de sa guitare.C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent…Pourquoi ce soir-là ? Parce qu’un homme, que personne ne connaît, est entré se réfugier comme les autres.De quoi, de qui ?Il finira bien par se confier, lui aussi !Dans ce cabaret-théâtre, Aurélie Audax mise sur le franc-parler et le plaisir simple pour nous offrir un moment en compagnie de Brassens, le sincère, l’authentique, l’insoumis, le fidèle…Six comédiens, chanteurs, musiciens, déballent ces histoires peuplées de rois, de filles de joie, d’amis, de dieux, de papillons ou de camarde directement sorties de l’œuvre de Brassens.

Tarif : 4.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 15:30 Réservez votre billet ici ESPACE GEORGE SAND 1, Place du Vieux Pavé 45430 Checy 45 Détails Catégorie d’Évènement: Chécy Autres Code postal 45430 Lieu ESPACE GEORGE SAND Adresse 1, Place du Vieux Pavé Ville Checy Departement 45 Lieu Ville ESPACE GEORGE SAND Checy Latitude 47.900689 Longitude 2.024373 latitude longitude 47.900689;2.024373

ESPACE GEORGE SAND Checy 45 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/