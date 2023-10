Exposition Clé ESPACE GEORGE SAND Chécy, 13 avril 2024, Chécy.

Exposition Clé 13 – 21 avril 2024 ESPACE GEORGE SAND gratuit

Du samedi 13 au dimanche 21 avril 2024 de 14h à 19h

CLÉ en partenariat avec la ville de Chécy vous donnent à voir un aperçu de la production foisonnante de l’art actuel.

C’est une promenade artistique éclectique pour que chacun y trouve son goût. Vous serez séduits, saisis, troublés, ébouriffés, épatés, mais vous ne sortirez pas de cette expérience, indifférents puisque l’art invite aux questionnements.

Quoi de plus plaisant au cours de cette flânerie de se laisser cueillir par la poésie d’une œuvre, d’être saisi par l’émotion liée à une représentation ou tout simplement sourire face à une évocation.

Les ateliers CLE, enfants, ados et adultes. Les artistes amateurs vous feront partager leur univers et leur imaginaire

Renseignements :

claudinebougas@laposte.net / 06 67 74 07 87 ou 02 38 86 96 19

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 74 07 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 86 96 19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00