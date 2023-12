Concert : Louis Ville Espace Frichet Luxeuil-les-Bains, 6 avril 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

La musique de Louis Ville a toutes les couleurs du monde, des confins de l’Orient aux Balkans, de la chanson populaire française au Blues cajun. Louis qui se décrit comme un artisan et non un artiste, peint des paysages d’une beauté mélancolique dans lesquels il nous promène dans des mondes fantasmagoriques, peuplés d’amour. Au fil des années, son charisme exceptionnel a fait chavirer d’émotion un public toujours plus dense qu’il transporte avec humour dans son univers sensible.

C’est en 2000 que Louis Ville décide d’entamer une carrière solo et son premier album « Hôtel pourri » voit le jour. Il est accueilli par la critique en un concert de louanges. La chanson « Hôtel pourri », du même nom que l’album, marquera à jamais l’attachement de son public.

En 2005, le grand prix d’interprétation du Centre de la Chanson lui est décerné, confirmant ainsi la reconnaissance de son talent. Tout en travaillant sur le nouvel album de Princesse Erika, Louis Ville s’offre une petite parenthèse en Haute-Saône. Il donnera un concert avec son nouveau projet « Flower of Invention » , accompagné de Jean-Nicolas Matthieu et Benjamin Cahen.

À 20h30 à l’Espace Frichet.

Tarif unique : 7€, gratuit pour les abonnés.

Réservation au 03 84 40 56 20.

Espace Frichet Rue de Grammont

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



