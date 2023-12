MARCHÉ DENTELLIER Espace Flambeau Mirecourt, 1 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Marché Dentellier

exposition et démonstration de dentelle de Mirecourt

Spécialistes de matériels dentelliers, vente de fils, galettes

entrée libre. Tout public

Samedi 2024-05-18 10:00:00 fin : 2024-05-18 18:00:00. 0 EUR.

Espace Flambeau avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Lacemaker’s Market

exhibition and demonstration of lace from Mirecourt

Specialists in lacemaking materials, sale of yarns, wafers, etc

free access

Mercado del encaje

exposición y demostración de encajes de Mirecourt

Especialistas en materiales de encaje, venta de hilos, pasteles, etc

entrada gratuita

Spitzenmarkt

ausstellung und Vorführung von Mirecourt-Spitzen

Spezialisten für Klöppelmaterial, Verkauf von Garnen, Fladenbrot

freier Eintritt

