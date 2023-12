Festival d’improvisation théàtrale: Match au sommet Espace Félix Arnaudin Dax, 5 mai 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 15:00:00

Les Keskonfé vs la Ligue d’improvisation belge. A ne manquer sous aucun prétexte..

Les Keskonfé vs la Ligue d’improvisation belge. A ne manquer sous aucun prétexte.

Les Keskonfé vs la Ligue d’improvisation belge. A ne manquer sous aucun prétexte.

EUR.

Espace Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes

Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Grand Dax