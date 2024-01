Veneratio Espace Evasion Montgermont, samedi 6 avril 2024.

Veneratio Concert hommage à la chanson française Samedi 6 avril, 20h30 Espace Evasion 7€ / tarif réduit : 5€ / Sortir! : 2.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Les plus beaux textes de Barbara, Brel, Aznavour, Reggiani, Moustaki, Gainsbourg et bien d’autres seront interprétés par trois chanteuses et un pianiste. Ils revisiteront avec bienveillance ces merveilleux monuments de notre patrimoine musical.

Une mise en scène raffinée donnera à cette soirée des moments forts en émotions. Entre piano et mélodies originales, ce spectacle-concert nous transportera au cœur de la poésie chantée.

Solo, duo et trio, les artistes de ce spectacle vous proposeront 28 tableaux chantés. Un excellent moment pour une soirée étonnante et divine à savourer en famille, entre amis…

Imaginé par Didier Raingeard, ce projet a été créé et développé par les interprètes de Veneratio : Ariane Tissier, Caroline Gavard et Juliette Chevalier au chant, et Adrien Beauquier au piano.

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

concert chanson française