RINO REFAIT SON ED&N ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim
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RINO REFAIT SON ED&N ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, dimanche 1 décembre 2024.
C’EST AVEC UN BONHEUR CERTAIN ET UNE ENVIE TRES FORTE DE PLAIRE A SON NOMBREUX PUBLICDE LA REGION QUE RINO PRENDRA POSSESSION DE LA BELLE SCENE DE L’EDEN LE VENDREDI 1ER DECEMBRE PROCHAIN.IL Y PRESENTERA SES PLUS BELLES COMPOSITIONS OU L’AMBIANCE, L’AMOUR, LA TENDRESSE ET PARFOIS L’HUMOUR SERONT AU R.V. AINSI QUE QUELQUES BELLES REPRISES QU’IL AFFECTIONNE.RINO AIME DIRE SOUVENT QUE LE BONHEUR EST UN BOOMERANG…A L’ EDEN IL SERA ASSUREMENT DANS LA SALLE ET RICOCHERA SUR LA SCENE AVANT DE LUI REVENIR.SOYEZ NOMBREUX ET EN FORME POUR CETTE SOIREE A CLASSER DANS LES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER.
Tarif : 22.00 – 34.00 euros.
Début : 2024-12-01 à 16:00
ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68