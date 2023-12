UBUNTU GOSPEL ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 8 juin 2024, Sausheim.

Venez découvrir UBUNTU GOSPEL pour la première fois sur scène avec tous ses musiciens live !Depuis ses débuts à Colmar en 2010, Ubuntu Gospel a le désir de pratiquer le new gospel en privilégiant la qualité artistique et le dynamisme, mais aussi de parler au cœur du public, le tout dans un esprit de convivialité.La signification du mot Ubuntu pourrait être traduit par : « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Ces quelques mots résument cette philosophie d’origine Bantu qui unit la vingtaine de chanteurs et musiciens et se sentent « comme une famille » affirment-ils! Ces liens se voient sur scène dans leurs regards, leur musique, leur voix qui s’élèvent tantôt à l’unisson, tantôt en harmonie.Le gospel (qui signifie Évangile ou Bonne Nouvelle) est avant tout l’expression musicale de la foi chrétienne des anciens esclaves aux Etats-Unis et de leurs descendants, jusqu’à aujourd’hui où il rassemble au-delà des frontières culturelles, sociales et ethniques, car c’est un cri qui sort des tripes de celui qui aspire à la liberté, un cri d’espoir et de joie, une soif de plus d’amour, de paix et de pardon.Sous la direction artistique de Johary RAJAOBELISON, chef de chœur multi-casquettes (soliste, pianiste, arrangeur, coach vocal, auteur-compositeur), Ubuntu Gospel ravit un public plutôt éclectique et de tous âges, que ce soit lors de prestations intimistes telles que les cérémonies de mariage, ou de grandes scènes comme le Riverhin à Village-Neuf ou les festivals de gospel à la Salle Poirel de Nancy, en passant par les évènements urbains comme la Fête de la Musique ou les Afterworks de Guebwiller.Les têtes bougent, les mains tapent, les pieds grondent, les visages s’illuminent… Un concert avec Ubuntu Gospel s’écoute certes, mais aussi et surtout se vit !

Tarif : 24.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim