CONCERT SURPRISE ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, 6 avril 2024, Sausheim.

Concert surprise le samedi 6 avril 2024.Laissez-vous guider par votre curiosité, la place ne vous coûtera que 10 euros !Prenez vos billets pour un concert d’exception le 6 avril 2024 à 20 H.Quelques indices :Elle, c’est une belle voix qui se produit beaucoup dans la région.Lui, chante et joue aussi parfois du piano.La présence des musiciens sur scène est magnétique et d’une précision incroyable.A cinq, entre la scène qu’ils occupent et le public,nourri d’humour et d’anecdotes distillées tout au long du spectacle, une complicité s’installe.Ils reprennent le répertoire d’un monstre sacré de la chanson française qui a sublimé les femmes qui ont compté dans sa vie.Le titre du concert sera dévoilé le 1er décembre 202310 euros jusqu’au 01 Décembre 2023.Et après cette date vous saurez tout sur le spectacle et le billet passera à 26 euros

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim