JEAN BAPTISTE GUEGAN ESPACE DES ‘ANCIENNES FORGES’ Stiring Wendel, 13 avril 2024, Stiring Wendel.

La tournée événement de Jean Baptiste Guegan “Johnny, Vous & Moi” se poursuit jusqu’en 2024 et offrira une formule acoustique unplugged . L’occasion d’être plus proche encore de cette voix exceptionnelle et de redécouvrir les chansons de ses 3 albums ainsi que les plus grands titres de Johnny. La promesse d’un nouveau voyage musical, mêlant acoustique et électrique, aux confins du blues, du rock et de la chanson. Réservez vos places de concert pour : JEAN-BAPTISTE GUEGAN à l’espace « DES ANCIENNES FORGES » de Stiring-Wendel. Le prix des places est à 48.00 € Date : samedi 13 avril 2024 à 20h00Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour JEAN-BAPTISTE GUEGAN ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : L’EMC2 – SAINT GREGOIRE.

Tarif : 48.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DES ‘ANCIENNES FORGES’ RUE DE LA VIEILLE USINE 57350 Stiring Wendel 57