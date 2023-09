Folklore 2024 Espace de spectacles Le Manège Givet, 21 juin 2024, Givet.

Givet,Ardennes

A 20h30, les danses folkloriques prendront possession de la scène du Manège ! Après avoir enflammé les planches du Manège avec une incroyable troupe folklorique d’Afrique du Sud en 2023, le festival de Saint-Ghislain revient dans cette belle salle avec une trentaine d’artistes tout aussi incroyables ! Mais chut, c’est une surprise….

2024-06-21 fin : 2024-06-21 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



At 8:30pm, folk dances take over the Manège stage! After setting the Manège stage alight with an incredible folk troupe from South Africa in 2023, the Saint-Ghislain Festival returns to this beautiful venue with some thirty equally incredible artists! But hush, it’s a surprise…

A las 20:30 h, las danzas folclóricas tomarán el escenario del Manège Después de incendiar el escenario del Manège con una increíble compañía de bailarines folclóricos de Sudáfrica en 2023, el Festival de Saint-Ghislain vuelve a este hermoso lugar con una treintena de artistas igual de increíbles Pero tranquilos, es una sorpresa…

Um 20:30 Uhr erobern die Folkloretänze die Bühne der Manège! Nachdem das Festival von Saint-Ghislain 2023 die Bretter der Manège mit einer unglaublichen Folkloretruppe aus Südafrika zum Glühen gebracht hat, kehrt es nun mit rund dreißig ebenso unglaublichen Künstlern in diesen schönen Saal zurück! Aber pssst, das ist eine Überraschung …

Mise à jour le 2023-09-16 par Ardennes Tourisme