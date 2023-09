Il était un arbre Espace de spectacles Le Manège Givet, 14 mai 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 3 ans. Naître, apparaître au monde et y faire sa place malgré les embuches. Il était un arbre est un spectacle sensible, où il est question de parcours, de refuge, d’entraide.Se transformer comme l’arbre au fil des saisons, grandir, être plus fort grâce à l’autre, survivre et s’émerveiller. Le langage sensible du spectacle qui fait percevoir plus intensément le propos est ici décuplé par l’association de la poésie, de la danse, des dessins et de la musique, et donne à vivre le livre sous un autre jour. Une autre magie, liée aux effets de surprise, au jeu et à la connivence entre le public et les acteurs. Une sensibilité accrue par la musique et les émotions générées sur scène. Durée du spectacle : 30 minutes et échanges de 15 minutes..

2024-05-14 fin : 2024-05-14 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 3 and up. To be born, to appear in the world and to take one’s place in it, despite all the pitfalls. Il était un arbre (Once upon a tree) is a sensitive show about journeys, refuge and mutual support: transforming like the tree through the seasons, growing, becoming stronger thanks to others, surviving and marveling. The sensitive language of the show, which helps us to perceive the message more intensely, is amplified tenfold here by the combination of poetry, dance, drawings and music, bringing the book to life in a new light. A different kind of magic, linked to the effects of surprise, playfulness and the complicity between the audience and the actors. A sensitivity heightened by the music and emotions generated on stage. Show length: 30 minutes, plus 15-minute discussion.

Para público infantil a partir de 3 años. Nacer, aparecer en el mundo y ocupar un lugar en él a pesar de los obstáculos. Il était un arbre (Érase una vez un árbol) es un espectáculo sensible sobre los viajes, el refugio y el apoyo mutuo, sobre transformarse como un árbol a lo largo de las estaciones, sobre crecer, sobre ser más fuerte gracias a los demás, sobre sobrevivir y maravillarse. El lenguaje sensible del espectáculo, que permite una comprensión más profunda del tema, se multiplica aquí por diez gracias a la combinación de poesía, danza, dibujos y música, que dan vida al libro bajo una luz diferente. Otro tipo de magia, ligada a los efectos de sorpresa, juego y complicidad entre el público y los actores. La música y las emociones generadas en el escenario aumentan la sensibilidad del público. El espectáculo dura 30 minutos, con un coloquio de 15 minutos.

Eine Aufführung für ein junges Publikum ab 3 Jahren. Geboren werden, in der Welt erscheinen und seinen Platz darin finden, trotz aller Hindernisse. Es war ein Baum ist ein sensibles Stück, in dem es um den Weg, die Zuflucht und die gegenseitige Hilfe geht. Sich wie der Baum im Laufe der Jahreszeiten verwandeln, wachsen, dank der anderen stärker sein, überleben und sich wundern. Die sensible Sprache des Schauspiels, die das Gesagte intensiver wahrnehmen lässt, wird hier durch die Kombination von Poesie, Tanz, Zeichnungen und Musik vervielfacht und lässt das Buch in einem anderen Licht erscheinen. Eine andere Magie, die mit den Überraschungseffekten, dem Spiel und dem Einverständnis zwischen dem Publikum und den Schauspielern zusammenhängt. Eine erhöhte Sensibilität durch die Musik und die auf der Bühne erzeugten Emotionen. Dauer der Aufführung: 30 Minuten und 15 Minuten Austausch.

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme