La brigade des p’tits chefs va préparer d’une main de maître une recette à base d’œuf, sur les conseils experts de notre Chef. Une cuisson maîtrisée, un écalage de la coquille minutieux, la réalisation d’une sauce mayonnaise maison et un dressage qui va éblouir tes convives. Viens on va se faire cuire un œuf ensemble.

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pensez à ramener un contenant/tupperware le jour de l’atelier

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Horaire et adresse de l’espace de quartier :

Espace de quartier Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève // mercredi 17 avril à 14h30

2024-04-17T14:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Swiss Food Academy