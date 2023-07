Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux – Collectif Les Alices (Belgique) Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 16 avril 2024, Sargé-lès-le-Mans.

Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux – Collectif Les Alices (Belgique) Mardi 16 avril 2024, 18h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 6€/4€ | Durée : 50min | Public : Dès 4 ans, en famille

S’asseoir en cercle autour du feu, mais en guise de flamme, il y a une femme, un enfant, un animal, un miroir. Quelqu’un qui se propose d’être à l’écoute de l’instant présent et de l’instinct qui nous habite, pour dialoguer avec ce qui l’entoure en improvisant. Il y a des ombres et de la lumière, des cailloux, des matières, un corps en mouvement, des feulements animaux, des murmures d’Ici et d’Ailleurs, et tout ce qui se tissera entre nous, ce qui se racontera en nous dans ce présent commun.

Ce spectacle est un voyage qui se re-écrit chaque nouvelle fois pas à pas avec les spectateurs présents, une invitation à dialoguer avec l’imaginaire intime qu’il est aujourd’hui plus que jamais vital de se réapproprier… C’est un prétexte à être ensemble et (s’) écouter, le temps d’une trêve…et dans une explosion silencieuse redécouvrir qu’à chaque instant, tout se transforme, tout est multiple…

Un spectacle diffusé dans le cadre du festival Pays du Môme

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.Fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T19:20:00+02:00

2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T19:20:00+02:00

rituel d’écoute théâtre

Collectif Les Alices