Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | L’abominable mystère des fleurs Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | L’abominable mystère des fleurs Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 25 avril 2024, Meudon. Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | L’abominable mystère

des fleurs Jeudi 25 avril 2024, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite Projections gratuites de documentaires à caractère scientifique coproduits par le CNRS Images, suivies d’un échange avec le réalisateur ou un chercheur en lien avec la thématique du film. Les fleurs représentent 90% des espèces de plantes. Leur domination sans partage intrigue les scientifiques depuis des siècles. Une nouvelle génération de chercheurs – paléontologues, biologistes, généticiens – traque la moindre piste dans le monde entier pour expliquer ce phénomène. Réalisé par François Tribolet, 2022, 91 min.

Production Magnéto – CNRS Images.

Avec la participation de France Télévisions et Ushuaïa TV. Informations : uar@mairie-meudon.fr 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T14:15:00+02:00 – 2024-04-25T15:45:00+02:00

2024-04-25T14:15:00+02:00 – 2024-04-25T15:45:00+02:00 Université Auguste-Rodin conférence Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/