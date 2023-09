Théâtre : Clabousse Espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 11 avril 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Compagnie en résidence du 8 au 11 avril.

Cie Racine de Deux.

Gratuit..

2024-04-11 fin : 2024-04-11

Espace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Company in residence from April 8 to 11.

Cie Racine de Deux.

Free admission.

Compañía en residencia del 8 al 11 de abril.

Cie Racine de Deux.

Entrada gratuita.

Compagnie en résidence vom 8. bis 11. April.

Cie Racine de Deux.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Coeur Bassin