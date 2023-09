Rupture à domicile, Théâtre des Salinières Espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 5 avril 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Comédie de Tristan Petitgirard

Avec : Pauline Blais, Romain Losi et David Mira-Jover

Mise en scène : Romain Losi

Durée : 1h30

Un soir, Eric, fondateur de « Rupture à domicile.com », est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication.

Évidemment, Eric ne lui dit pas la véritable raison de sa présence. Il pense avoir un coup d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle qu’elle va se retrouver célibataire…

Mais Eric est loin de se douter qu’Hyppolite a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre…

Tarif : 20€.

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

Espace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Comedy by Tristan Petitgirard

With : Pauline Blais, Romain Losi and David Mira-Jover

Director: Romain Losi

Running time: 1h30

One evening, Eric, founder of « Rupture à domicile.com », is asked by Hyppolite to tell his girlfriend that he has decided to leave her. That’s when Eric runs into Gaëlle, his ex, who left 7 years ago without the slightest explanation.

Obviously, Eric doesn’t tell her the real reason for her presence. He thinks he’s one step ahead, because when he finds his ex, he knows before she does that she’s going to end up single?

But little does Eric know that Hyppolite has changed his mind and is about to join them?

Price: 20?

Comedia de Tristan Petitgirard

Protagonistas : Pauline Blais, Romain Losi y David Mira-Jover

Dirigida por Romain Losi

Duración: 1h30

Una noche, Eric, fundador de « Rupture à domicile.com », recibe el encargo de Hyppolite de comunicar a su novia que ha decidido dejarla. Es entonces cuando Eric se encuentra con Gaëlle, su ex, que le dejó hace 7 años sin la menor explicación.

Obviamente, Eric no le cuenta la verdadera razón por la que está allí. Piensa que va un paso por delante, porque cuando encuentra a su ex, sabe antes que ella que va a estar soltera?

Pero poco sabe Eric que Hyppolite ha cambiado de opinión y está a punto de unirse a ellos?

Precio: 20

Komödie von Tristan Petitgirard

Mit: Pauline Blais, Romain Losi und David Mira-Jover

Regie: Romain Losi

Dauer: 1,5 Std

Eines Abends wird Eric, Gründer von « Rupture à domicile.com », von Hyppolite beauftragt, seiner Freundin mitzuteilen, dass er beschlossen hat, sie zu verlassen. In diesem Moment trifft Eric auf Gaëlle, seine Ex-Freundin, die vor sieben Jahren ohne jegliche Erklärung gegangen ist.

Natürlich verschweigt Eric ihr den wahren Grund für ihre Anwesenheit. Er denkt, dass er ihr einen Schritt voraus ist, da er vor ihr weiß, dass sie Single sein wird, wenn er ihre Ex trifft

Doch Eric ahnt nicht, dass Hyppolite seine Meinung geändert hat und vor allem, dass er sich ihnen anschließen wird?

Preis: 20?

