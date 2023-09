ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Biganos Catégorie d’Évènement: Biganos ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX Biganos, 19 avril 2024, Biganos. ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX a lieu à la date du 2024-04-19 à 20:30:00.

Tarif : 7 à 10 euros. Opéra National de BordeauxLa forêtAvec : Sandrine Vasseur (clarinette)Julien Lucas (cor)Bruno Perret (basson)Tristan Liehr, Jean-Pierre Morel (violons)Clémence Guillot (alto)François Perret (violoncelle)Hervé N’Kaoua (piano) La forêt a été, et est toujours une source importante d’inspiration pour les compositeurs. Cette proposition musicale est conçue autour de 3 pièces aux styles radicalement différents mais qui ne manqueront pas de vous immerger en pleine nature au milieu des écureuils, hérissons, oiseaux et autres chants du « coucou au fond des bois » qui ponctuent ces différentes pièces. Arvo Pärt, Fratres (version pour quatuor à cordes) Leos Janacek, concertino Wolfgang Amadeus Mozart, quatuor à cordes n°17 Réservez votre billet ici ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX
Rue Pierre De Coubertin Biganos 33380

