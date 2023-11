LE MALADE IMAGINAIRE – THÉÂTRE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 18 avril 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Avec cette comédie de Molière, le Collectif Citron a choisi, dans une mise en scène virevoltante, de mettre le focus sur l’histoire d’Angélique, jeune fille qui tombe amoureuse pour la première fois.

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With this comedy by Molière, the Collectif Citron has chosen to focus on the story of Angélique, a young girl who falls in love for the first time

En esta comedia de Molière, el Collectif Citron ha optado por centrarse en la historia de Angélique, una joven que se enamora por primera vez

Mit dieser Komödie von Molière hat das Collectif Citron in einer flirrenden Inszenierung die Geschichte von Angélique, einem jungen Mädchen, das sich zum ersten Mal verliebt, in den Mittelpunkt gestellt

