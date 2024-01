Exposition Artéria : Salon d’été Espace culturel Gien Catégorie d’Évènement: Gien Exposition Artéria : Salon d’été Espace culturel Gien, 29 juin 2024, Gien. Exposition Artéria : Salon d’été 29 juin – 27 juillet 2024 Espace culturel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

29 juin – 27 juillet 2024

L'association Artéria accueille cette année à l'espace culturel de Châtillon-sur-Loire un salon d'été du 29 juin au 27 juillet où vous pourrez découvrir des oeuvres toujours aussi nombreuses et diversifiées : sculptures, peintures, gravures, dessins, photographies. Entrée libre. fermé lundi, dimanche et jours fériés

Espace culturel
8 Rue Georges Clemenceau, Gien

