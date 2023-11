Thé dansant de juin Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch, 2 juin 2024, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Prestation assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs.

2024-06-02 14:30:00 fin : 2024-06-02 18:30:00. EUR.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Performance by an orchestra of 3 musicians and singers

Actuación de una orquesta de 3 músicos y cantantes

Darbietung durch ein Orchester aus 3 Musikern und Sängern

Mise à jour le 2023-11-16 par Maison du Tourisme d’Allauch