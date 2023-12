Baba Yaga Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 3 avril 2024 13:00, Lormont.

Baba Yaga Mercredi 3 avril 2024, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 6,5 € et 3 €.

Si tu la rencontres, voici la formule : « Isba, petite Isba, tourne ton dos à la forêt et ta porte vers moi ! ». Seulement, attention ! Tu pénètres dans la demeure de Baba Yaga… Gare à toi, si tu caches à cette puissante sorcière des intentions mauvaises ! Si par contre tu lui révèles un cœur pur, peut-être t’aidera-t-elle. La compagnie Les Parcheminiers aborde la figure surnaturelle emblématique des contes slaves : Baba Yaga. Sorcière effrayante, tantôt ogre, tantôt ange gardien, elle est présente dans plus de 400 contes et chants folkloriques. Intrigués par ce personnage ambigu aux curieux attributs et inspirés par les illustrations de Ivan Bilibine (Vassilissa la très belle), Astrid Boitel et Guillaume Trouillard proposent un conte familial où danse et dessin se mêlent avec poésie.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/lesparcheminiers »}] [{« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

