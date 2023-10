Théâtre – Ave César Espace Culturel des Vikings Yvetot, 17 avril 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie et raviver leur romance lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché. Dialogues drôles et enlevés, mise en scène pleine d’énergie, les deux comédiens semblent prendre un plaisir fou à se renvoyer la balle. Avec Frédéric Bouraly et Christelle Reboul..

2024-04-17 20:30:00 fin : 2024-04-17 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Didier and Corinne, married for 25 years, try to spice up their dormant love life and rekindle their romance over a weekend in a chic, trendy hotel. With their lively, funny dialogue and energetic staging, the two actors seem to take great pleasure in passing the buck. With Frédéric Bouraly and Christelle Reboul.

Didier y Corinne, casados desde hace 25 años, intentan animar su adormecida vida amorosa y reavivar su romance durante un fin de semana en un hotel elegante y de moda. Los dos actores parecen disfrutar lanzándose la pelota de un lado a otro, con diálogos vivos y divertidos y una dirección enérgica. Con Frédéric Bouraly y Christelle Reboul.

Didier und Corinne, die seit 25 Jahren verheiratet sind, versuchen, ihr eingeschlafenes Liebesleben aufzupeppen und ihre Romanze bei einem Wochenende in einem schicken und angesagten Hotel wieder aufleben zu lassen. Die beiden Schauspieler scheinen es zu genießen, sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen, denn die Dialoge sind witzig und lebhaft, die Inszenierung voller Energie. Mit Frédéric Bouraly und Christelle Reboul.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche