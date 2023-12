Christelle Chollet – Reconditionnée Espace Culturel de Graveson Graveson Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-18 20:30:00

2024-04-18 20:30:00

Spectacle « Reconditionnée » de Christelle Chollet..

Spectacle « Reconditionnée » de Christelle Chollet.

Retrouvez Christelle Chollet « Reconditionnée » dans son nouveau spectacle.



Une Christelle que vous n’avez jamais vue dans la peau de Nabilou l’influenceuse, de Ferdinand le taureau, d’une prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach, d’une DJ et des tubes reconditionnés à la sauce Chollet.



Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. EUR.

Espace Culturel de Graveson Place du Marché

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

