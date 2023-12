HACENOBA SALSA ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles, 1 juin 2024, Le Chambon Feugerolles.

De la Havane à Santiago de Cuba en passant par Paris, Hacenoba Salsa vous propose de découvrir ou de redécouvrir les incontournables de la musique cubaine lors d’un concert exceptionnel durant lequel vous ne pourrez résister à l’envie de danser sur cette musique vivante. Ce cocktail explosif, composé de rythmes endiablés, saura plaire aussi bien aux mélomanes qu’aux danseurs.Ils puisent leur inspiration dans un répertoire composé de Salsa, Chacha et Timba. Le groupe se produit depuis plusieurs années à travers la France et l’Europe et collabore avec le tromboniste New-Yorkais Jimmy Bosch. A consommer sans modération !

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42